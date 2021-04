Pokazil sa mi kávovar. Jedno ráno začala káva vytekať spod zariadenia, pohár ostal prázdny. Prekvapilo ma to.

Chcel som kávu zachrániť a malou lyžičkou som sa snažil rozliatu kávu pozbierať z kuchynskej dosky. Nedarilo sa. Papierové utierky sa pri žmýkaní rozpadávali a tak som do kávy začal namáčať chlieb, no nebolo to ono.

Rozhodol som sa, že kávovar opravím. Ale nedokázal som ho rozobrať. Oni tie zariadenia vyrábajú tak, aby to bolo komplikované, aby to štandardne zručný jedinec nedokázal. Rozobrať kávovar, by mal byť súčasťou inteligenčných testov.

Zobral som kávovar a vybral som sa s ním pešo do opravy, mali zatvorené. Tak som sa s kávovarom prešiel okolo jazera, ukázal som mu labute a v parku som si sadol na lavičku. Ukázal som mu vzácne dreviny čo tam rastú. Veď čo taký kávovar, celý život v kuchyni, nikam sa nedostane. Kávovar má smutný život a pritom aký znalec, aký kardiológ, dokáže rozbúchať srdce každý deň. To mal za odmenu, mohol sa pozerať na fontánu, ktorá nefungovala.

Na niektorých lavičkách sedeli ľudia. Boli smutní. Ich apatické oči pozerali niekam do diaľky. Malé dievčatko, len čo ma zbadalo, sa začalo opatrne približovať.

“Čo to máš?” Spýtalo sa a ukázalo na kávovar položený vedľa mňa.

“Kávovar” Odpovedal som a malému dievčatku sa rozžiarili oči.

“A urobíš jednu kávičku pre moju maminu?” Zaváhal som, chcel som jej povedať čo sa s ním stalo, ale namiesto zbytočných rečí, som z poličky nad kávovarom vybral jeden neviditelný pohár. Položil som pohár na správne miesto pod kávovarom a kávovar urobil jednu kávu. Ani kvapka nevytiekla spodom, neviditelná káva natiekla priamo do pohára.

“Ďakujem” Povedalo dievčatko. S imaginárnym pohárom, tak aby nevylialo ani kvapku, išlo opatrne za maminou k neďalekej lavičke. Mama pozrela na dcérku, zobrala jej z rúk neviditelný pohár a odpila si. Káva jej chutila. Usmiala sa. Urobil som ďalšie štyri kávy pre ľudí, ktorí sedeli pri nefunkčnej fontáne. Malá čašníčka ich s radosťou odniesla.