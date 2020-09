Tá moja doktorka, tá mi vôbec nedopraje. Stále mi prízvukuje, že by som mal menej jesť, stravovať sa zdravo.

Obmedziť sladké, mastné a údené. Ja ju ale rešpektujem, jej názor má u mňa váhu. V ordinácii v skrinke má skalpel a kopu ostrých ihiel. Používa silné slová, neberie do úvahy moje nemastné, neslané argumenty.

Kým môj krvný obraz bude taký pekný, že sa bude dať vystaviť v galérii vedľa Vincenta van Gogha, budem musieť vydržať veľa odriekania. A tak, keď sa v noci zobudím na hlad, nič nezjem. V chladničke zdržanlivo pozdravím paradajky a pár minút ovoniavam tlačenku. Nadýcham sa dobrôt, vizuálne uspokojím chuť na čokoľvek. A hoci ryby môžem, z tresky v majonéze už tresku nelovím.

Keď mám chuť na sladké, na niečo pod zub, dám si žuvačku. Vyžujem balík, dva. A rozmýšľam, prečo sa nevyrábajú žuvačky s príchuťou klobásy, to by bol hit. Alebo žuvačky s príchuťou hrianok s cesnakom. Či slaninová príchuť. Nedáš si oškvarkovú orbitku? Príchuť udenáč, to už je extrém, ale prečo nie. Veď rúško by pomohlo prekonať zábrany.