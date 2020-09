Dychová skúška

Už dávno som si všimol, že s úsmevom ide všetko ľahšie. Úsmev je zbraň. Odľahčí vypäté situácie, dokáže meniť zásadné rozhodnutia, nastoľuje harmóniu a zvyšuje tlkot srdca.

Ako tá žena, čo na križovatke jemne lízla červenú na semafore. Policajti ju hravo dobehli autom a odstavili. Z auta vystúpil policajt, ruka zákona, v tvári rozhodnosť, na jazyku nachystanú vetu zo zákona. Pristúpil, žena stiahla okno a skôr než niečo povedal, usmiala sa. Ešte aj chodci na chodníku, ktorí to videli, ostali stáť v nemom úžase. Hlavy na bok, v tvári blažený výraz. To bol úsmev. Policajtovi z tváre odpadla rozhodnosť. Otvoril ústa, ale len kvôli tomu aby sa zhlboka nadýchol a zhlboka vydýchol.

Deje sa to všade a tí ktorí majú ten dar, využívajú ho pravidelne vo svoj prospech. Lebo je to dar. Skúsil som sa na seba usmiať v zrkadle, viem o čom hovorím.

Ako ten chlapík pred staničným bufetom. Hovorí unudenej slečne s mobilom v ruke. Mohli by ste mi spraviť jedno presíčko, pol deci mliečka, ale studené. A sójovú šľahačku, dva sáčky trstinového cukru a poprášiť škoricou? Slečna zdvihla apaticky oči na votrelca. No ten chlapík sa usmial a slečne sa rozžiarili oči. Aktualizovala si status na, príjemná. Do pár minút mal chlapík kávu pred sebou.

Dáte mi prosím vás jeden langoš s extra cesnakom? Vyrušil som ju ja, od rozpísanej správy. Zdvihla oči. Usmial som sa úsmevom, ktorý som si doma nacvičil. To neviem nahodiť do kasy. Odvrkla mi. Bol som sklamaný. Tréningu som venoval celé hodiny. No vedel som, že musím pokračovať a výsledky sa dostavia.

Zastavila ma policajná hliadka. Pristúpila k dverám policajtka a vypýtala si doklady. A kým ich študovala, rozhodol som sa nahodiť dialóg. Dopustil som sa dopravného priestupku? Spýtal som sa a usmial som sa natrénovaným úsmevom, dal som do toho všetko. Pozrela na mňa a normálne ustúpila dozadu. Cítite sa dobre? Opýtala sa a pozrela na mňa ešte raz. Užili ste pred jazdou alkoholické nápoje?

A tak som sa podrobil dychovej skúške. Bol som sklamaný z neúspechu. Stál som smutný pred policajtkou, vedomý, že do práce budem meškať. No keď mi podala doklady, usmiala sa na mňa. A bol to presne ten odzbrojujúci moment, ten okamih očisty. Usmiala sa a mne to bolo zrazu všetko jedno.