Veľká párty

Obdivujem ľudí, ktorí pozorujú zvieratá. Venujú tejto aktivite veľa času a svoje pozorovania dokážu spracovať do vedeckej podoby. Sledujú tučniaky alebo celé hodiny zapisujú správanie mravcov.

Ja som sa rozhodol, že budem pozorovať muchu. Hneď ráno som ju zbadal v kuchyni. Ako sa tam dostala? Položil som si otázku. Na zatvorených oknách mám sieťky proti hmyzu. Mucha je hmyz a na rozdiel od včely, ktorej činnosť má obrovský význam pre všetkých, mucha nedokáže nič mimoriadne. Iba si tak lieta a bzučí. A dokáže sa teleportovať do hermeticky uzavretých priestorov. Táto jej schopnosť, bude musieť byť podrobená podrobnejšiemu skúmaniu. Prebádaná musí byť aj mysteriózna schopnosť podskupiny múch, takzvanej vínnej mušky, objaviť sa hneď, ako sa otvorí fľaša vína.

Mucha sedela na stene, čo sa môže zdať na prvé prečítanie nemožné. Ja som na stene ešte nesedel, nedokážem to, no mucha dokáže sedieť aj na strope a udrží sa na skle. Bola to taká obyčajná mucha, nie tá zelená, lesklá. Tie zelené, sú dobrými indikátormi chuti jedla. Na čo si sadne, to takmer nikomu nechutí.

Pozorovaná mucha začala lietať. Je to skúsený letec, má veľa nalietané. Ľahko sa vyhne ruke, novinám aj vankúšu. Fľaške s vodou, letiacej priamo na ňu, sa vyhla dômyselným manévrom. Vďaka týmto jej leteckým schopnostiam, jej nerobilo problém sadnúť mi drzo na ruku. Bola otravná, stále dobiedzala. Keď sa osmelila viac, snažila sa mi sadnúť na nos. Dosť to bolelo, keď som sa ju snažil odplašiť. Možno len chcela, aby som si ju viac všímal, aby som zblízka skúmal jej tajomnú krásu. Pretože mnohí cyklisti hovoria, že mucha dokáže padnúť do oka.

Pozorovaním muchy som sa veľa dozvedel. Ale nevedel som sa rozhodnúť, ako pozorovanie ukončím. Muchy som sa chcel zbaviť, ale žiadny humánny spôsob ma nenapadol. Otvoril som okná, nech odletí. Ponuku neprijala, drzo lietala po kuchyni. Keď sa zotmelo, zasvietil som v kuchyni svetlo. Mucha si všimla svetlo žiarovky a začala nalietavať na jej sklo. Niekoľkokrát narazila tak, že odpadla na stôl. No spamätala sa, vzlietla a skúšala zas.

Spoliehal som sa, že svojou činnosťou urobí so svojím životom to čo treba. Spokojný som išiel spať. Ráno, ešte za šera, som ostal prekvapene stáť vo dverách do kuchyni. Hmyzí raj. Muchy, mole, komáre, aj také tie veľké hlučné tvory, ktoré neviem ako sa volajú, aj tie tam boli. A mnoho ďalších kamarátov. Mucha zorganizovala naozaj veľkú párty. Lietali v rytme okolo svetla, narážali do seba, narážali do žiarovky, padali na stôl, bavili sa dobre.