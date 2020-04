Kamarát si prednedávnom kúpil byt. Nový, v novostavbe. Nevládze si ho vynachváliť a to sa chváli neustále.

Byt má prešpikovaný modernými technológiami, všetko je prepojené s aplikáciou v telefóne. Tá ho dokonca dokáže informovať, či je vonku noc, alebo deň. Neuveriteľné. Dvere do bytu sú tak odolné a zámok tak bezpečný, že keby náhodou stratil všetky kľúče, nepomôže že niekam zavoláš. Musia prísť odborníci na rezanie betónu a tie dvere vyrezať a doniesť nové. Vraj.

Projektant myslel aj na bezpečnosť obyvateľov. Všade sú kamery, snímače, bzučáky a skenery. Výťah analyzuje otrasy a meria teplotu v kabíne, prispôsobuje tomu rýchlosť a v prípade potreby zapne klimatizáciu. Vieš, povedal mi, neviem si predstaviť bývať v starom paneláku ako ty. Bezpečnosť je prvoradá.

Nechal som ho v tom, že o jeho bezpečnosť je postarané. Nevie o čom hovorí. V našom paneláku, sa v posledných týždňoch zvýšila bezpečnosť niekoľkonásobne. A to už v období pred tým bola na najvyššej úrovni, na takej, že aj elektrina,voda a plyn sa báli vstúpiť do paneláka, kým im to stará pani z druhého poschodia nedovolila. Sú doma a predtým tiež veľmi nikam nechodili.

Ja si dvere na byte môžem nechať otvorené celý deň, kým som v práci. Nič by sa nestalo, maximálne by som našiel po príchode domov umyté okná a na prahu do bytu sušené huby, v sklenenom pohári, od starého pána oproti. Bezpečnosť je pocit, nie je kamera na vchodových dverách. Dôchodcovia majú prehľad o tom, čo sa deje v paneláku, navzájom komunikujú. Začali používať mobily a niektorí sa zaregistrovali na facebooku, aby boli v kontakte.

Minule som si niesol domov balík. Nastúpil som do výťahu, v ktorom keď je teplo, tak je v ňom teplo, keď je zima, tak je v ňom zima. V tom sa dá na neho spoľahnúť. Viezla sa so mnou stará pani z piateho. Vraj, čo máte v tom balíku? A ja som mal hneď niekoľko možností. Odvrknúť, že čo sa stará. Alebo si niečo vymyslieť, alebo povedať pravdu. Kúpil som si mačiatko, hovorím jej. Vážne a neudusí sa v tej krabici? Oponovala stará pani. Nie, ono teraz hibernuje, hovorím jej. Poslali mi ho z Grónska, šľachtené. Na labkách má plávacie blany.

Prižmúrila jedno oko a začala sa smiať. Nechápem ako vždy zistí, že si vymýšľam.