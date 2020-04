Skoro ráno som išiel vyhodiť smeti. Pri smetiakoch stála mačka a so záujmom pozerala priamo na mňa. Zľakol som sa, bola veľká a chlpatá.

Urobila krok, ja som cúvol. Rešpekt je dar pre každého. Pozrel som jej na drápy, či ich má ostré, no boli schované. Potom našponovala chvost a začala ma zas sledovať. Reč týchto zvierat mi nie je cudzia, vedel som, že sa chce spriateliť. Urobil som krok vpred.

Mačka pozrela na miesto, kde mi dopadlo chodidlo a hlavu si obtierala o stenu. Reč tela to bola jasná, chcela pohladiť. Mačky sú vo všeobecnosti veľmi prítulné, no vyskytujú sa i jedince, ktoré sú nedotknuteľné a ľudskej priazni sa vyhýbajú širokým oblúkom. Možno zlá skúsenosť, alebo jednoduché presvedčenie, keď uvidia škaredého človeka.

Urobil som ďalší krok a sáčok so smeťami položil na zem. Mačka opatrne prišla až ku mne, začala priasť a točila sa mi pri nohách. Možno by som sa uživil aj ako krotiteľ zvierat. Alebo psychológ, to by bola práca pre mňa. Vypočul by tie nemé tvory, ich trápenia i radosti a na ich ďalšiu zvieraciu cestu vhodne naviedol.

Mačka zrazu strčila hlavu do sáčku so smeťami a labou si odtiaľ vydolovala papier, v ktorom bol ešte včera udenáč. Zdrhla. Falošná a prieberčivá. Čo čakala, lososa?