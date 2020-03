Mama a syn

Pod okná paneláku, začal niekto chodiť pravidelne pískať. Vždy zahvízdal, až ma trhlo. Zvedavosť mi išla oba boky vyvaliť. Kto dnes využíva na komunikáciu, mobilné dáta mojej mladosti.

Vybehol som na balkón a pozrel dole na chodník pred vchodom. Chlap v mojom veku, čiže dobrý ročník. Nos, vlasy a odstávajúce uši, také čo dnes nosí takmer každý. Pozeral na prvé poschodie, zapískal ešte raz, len tak pomedzi zuby. A počkal, kým sa na balkóne ukážu ruky a hlava s vlasmi úplne do biela. Ako sa máš mama?

Doniesol som ti chlieb. Chytíš? Biela hlava prikývla. Chlap sa napriahol a vyhodil plátenú tašku priamo k rukám mamy. Mama bez problémov tašku chytila. Prečo mi to nemôžeš priniesť pred dvere ako Zuzka? Spýtala sa. Chlap rozhodil rukami a usmial sa. Večer ti zavolám.

Takto sa to opakovalo pravidelne. Chlap zapískal, niečo priniesol a chvíľu sa s mamou rozprávali. Prestal som tomu venovať pozornosť, podľa pískania som získal orientáciu v čase. Chlap bol presný. Až včera. Na balkóne som sadil tymián. Zapískal. Päť hodín popoludní.To chytíš, neboj. No skúsim. A vzápätí niečo dopadlo na zem so zvláštnym zvukovým efektom.

Sakra. Zahromžil chlap. Asi to vyhodím, donesiem druhé.

To nevadí, prines mi to normálne pred dvere.

Čo s tým budeš robiť?

Spravím si praženicu.

Z dvadsiatich vajec?

Chlap zdvihol tašku zo zeme a odniesol pred dvere, tak ako si mama želala. Potom vybehol z domu a zamával na prvé poschodie. Ruky na balkóne odmávali. Mama, večer ti zavolám.